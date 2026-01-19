Davos'ta "Kurdistan House" küresel diyalog ve ekonomik ortaklık platformu oluyor

4 saat önce

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 56. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında, "Kurdistan House" (Kürdistan Evi) bir kez daha kapılarını uluslararası katılımcılara ve konuklara açıyor.

Kürdistan’ın Dünyaya Açılan Penceresi

İlk kez 2024 yılındaki Davos Zirvesi'nde Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani tarafından açılışı yapılan Kurdistan House, Kürdistan Bölgesi'nin ve genel olarak Irak'ın potansiyelini dünyaya tanıtmak amacıyla kurulmuş özel bir platform niteliği taşıyor.

Bu girişimin temel amacı; Kürdistan Bölgesi'ni bir yatırım ve inovasyon merkezi olarak konumlandırmak, küresel ortaklık fırsatlarını geliştirmek ve ekonomik büyümeye ivme kazandırmaktır.

Vizyon ve Hedefler: Güçlü Bir Kürdistan, İstikrarlı Bir Bölge

Kurdistan House’un vizyonu; bölgesel istikrara ve küresel kalkınmaya aktif katkı sağlayan, güçlü ve gelişmiş bir Kürdistan inşa etmektir. Merkez, karşılıklı anlayışı derinleştirmeyi, çok yönlü bakış açılarını teşvik etmeyi ve hem bölgenin hem de dünyanın karşı karşıya olduğu zorluklara çözüm üretmeyi taahhüt etmektedir. Bu girişimin nihai hedefi, sonuç odaklı diyaloglar ve fikir alışverişi yoluyla iş birliğini artırmak ve pozitif değişim yaratmaktır.

Davos 2026'da Kurdistan House Etkinlikleri

2026 Dünya Ekonomik Forumu süresince Kurdistan House, her gün konuklarını ve katılımcıları ağırlayacak. Merkez, bölgesel ve küresel fırsatların yanı sıra karşılaşılan zorlukların ele alınacağı verimli tartışmalara ev sahipliği yapacak. Ziyaretçiler, bu diplomatik ve ticari temasların yanı sıra, "Kürt çayı" eşliğinde geleneksel Kürt misafirperverliğiyle karşılanacak.

Başbakan Barzani ve Özel Sektör Heyetinin Temasları

Başbakan Mesrur Barzani, bu yıl da Kurdistan House’da dünya liderleri, üst düzey devlet yetkilileri, iş insanları ve önde gelen ekonomistlerle bir dizi stratejik görüşme gerçekleştirecek.

Başbakan'a eşlik eden Kürdistan Bölgesi özel sektör temsilcileri ve yatırımcılarından oluşan geniş heyet ise yabancı yatırımcılarla doğrudan temas kurma fırsatı bulacak. Bu temaslar, özellikle sanayi ve tarım gibi stratejik sektörlerde Kürdistan Bölgesi'ne uluslararası sermaye çekmek ve yeni yatırımları teşvik etmek açısından büyük önem taşıyor.