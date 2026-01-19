Başbakan Mesrur Barzani Davos'a hareket etti

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 56. Dünya Ekonomik Forumu'na (Davos Zirvesi) katılmak üzere İsviçre'ye hareket etti.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani'nin bugün (19 Ocak 2026 Pazartesi) Davos Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıktığı belirtildi.

Açıklamaya göre Başbakan Barzani; Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgedeki son gelişmeleri ile güncel değişimleri ele almak amacıyla devlet başkanları, üst düzey liderler ve küresel iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir dizi görüşme gerçekleştirecek.

Başbakan Barzani'nin temaslarında ayrıca, Kürdistan Bölgesi'nde güçlü bir ekonomik altyapı inşa etme hedefi doğrultusunda, hükümetin çeşitli sektörlerde hayata geçirdiği reform hamlelerini de gündeme getirmesi bekleniyor.

56. Davos Zirvesi Başladı

Binden fazla devlet başkanı, lider ve hükümet yetkilisinin katılımıyla düzenlenen 56. Dünya Ekonomik Forumu, bugün Davos'ta başladı. Zirve, 23 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek.

Katılımcıların mevcut küresel sorunlara yönelik çözüm önerilerini masaya yatıracağı zirvenin marjında, hükümetler ve uluslararası şirketler arasında ekonomi ve güvenlik alanlarında onlarca yeni anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

Zirvenin 5 Ana Gündem Maddesi

Forum bu yıl, küresel belirsizliklerin gölgesinde beş kritik soruya yanıt arıyor:

1. Rekabetçi Bir Dünyada İş Birliği ve Diplomasi

Zirvenin ilk teması, "Rekabetle dolu bir dünyada kolektif hareket etmek mümkün mü?" sorusuna odaklanıyor. Küresel güçlerin nüfuz mücadelesi ve değişen güç dengeleri arasında; şirketler, hükümetler ve sivil toplum kuruluşları için ortak bir çalışma zemini oluşturulması hedefleniyor.

2. Yeni Ekonomik Büyüme Modelleri

İkinci başlıkta, "Yeni büyüme kaynaklarının keşfi" tartışılıyor. Jeopolitik gerilimler ve savaşlar nedeniyle küresel ticaretin zorlaştığı, ülkelerin ekonomiyi bir yaptırım silahı olarak kullandığı bu dönemde, hem hükümetler hem de özel sektör için sürdürülebilir çıkış yolları aranıyor.

3. Yapay Zeka Çağında Beşeri Sermaye

Teknoloji ve özellikle yapay zekanın iş gücü piyasasına etkileri, "İnsana yatırım" başlığı altında ele alınıyor. Forum verilerine göre önümüzdeki beş yıl içinde küresel işlerin %22'sinin yapay zeka entegrasyonuyla dönüşüme uğraması bekleniyor. Bu kapsamda, istihdam kayıplarını önlemek ve bireysel yetenekleri geliştirmek adına atılacak adımlar değerlendirilecek.

4. İnovasyonun Sorumlu Yayılımı

Dördüncü tema, "İnovasyonun ölçeklendirilmesi ve sorumlu kullanımı" üzerine yoğunlaşıyor. Yapay zekanın hızlı yükselişinin toplumsal yapı, çevre ve endüstriyel politikalar üzerindeki riskleri tartışılırken; ülkelerin özellikle veri gizliliği ve bilgi güvenliği konusundaki regülasyon talepleri gündeme getirilecek.

5. İklim ve Refah Dengesi

Son olarak forum, "Gezegenin sınırları dahilinde refahın inşası" konusunu masaya yatırıyor. İklim değişikliğinin ekonomik altyapı, gıda güvenliği ve ekosistem üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı, çevre dostu ve sürdürülebilir kalkınma stratejileri tartışılacak.