Başbakan Barzani: Kürdistan halkı için uluslararası desteği pekiştirmeyi amaçlıyoruz

7 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Davos Zirvesi’nin hem siyasi hem de ekonomik düzeyde ilişkileri geliştirebilecekleri bir fırsat olduğunu belirterek, Kürdistan halkı ve hükümeti için daha fazla uluslararası destek sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü (dün) Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında İsviçre'nin Davos kasabasında kurulan "Kurdistan House"un (Kürdistan Evi) resmi açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin bu küresel foruma katılımının önemine vurgu yaparak, hükümetin ekonomik ve siyasi ilişkileri güçlendirme stratejisini ve Kürdistan'ın kapılarını yabancı sermayeye açma vizyonunu paylaştı.

Kurdistan House’da yaptığı konuşmada, Kürdistan heyetinin bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başbakan Barzani, "Kurdistan House, önümüzdeki günlerde konukların ağırlanması ve stratejik ilişkilerin kurulması adına önemli bir merkez olacaktır." dedi.

Davos Zirvesi'ni, siyasi karar alıcıların ve ekonomik liderlerin bir araya geldiği dünyanın en önemli platformlarından biri olarak nitelendiren Başbakan Mesrur Barzani, şunları kaydetti:

"Bu forum, mevcut zorluklar ve fırsatlar üzerine fikir alışverişinde bulunmak için altın bir fırsattır. Aynı zamanda bizler için, hem siyasi hem de ekonomik düzeyde ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz küresel bir platformdur."

Konuşmasında ticaret heyetinin ve özel sektörün rolüne de dikkat çeken Mesrur Barzani, bu katılımın Kürt yatırımcılara, küresel mevkidaşlarıyla yakından görüşme ve iletişim köprüleri kurma imkanı sağladığını belirtti.

Temel hedeflerinin "Kürdistan'ın kapılarını dünya yatırımcılarına daha fazla açmak" olduğunun altını çizen Başbakan Barzani ayrıca, "Kurdistan House" projesinin hayata geçirilmesinde emeği geçen iş insanlarına ve sponsorlara teşekkürlerini iletti.

Kürdistan Bölgesi heyetinin hacminin genişlemesinden duyduğu iyimserliği de dile getiren Başbakan Barzani, "Mutlulukla belirtmek isterim ki bu yıl katılımcı sayımız oldukça yüksek. Bu, büyümenin ve gelişmenin bir işaretidir. Belki de gelecek yıl herkesi ağırlayabilmek için daha büyük bir yere ihtiyacımız olacak." ifadelerini kullandı.

Mesrur Barzani konuşmasının sonunda, Davos'taki temel hedeflerine değinerek, önümüzdeki günlerde dünya liderleriyle gerçekleştireceği görüşmeler yoluyla, "Kürdistan Bölgesi'nin siyasi ve ekonomik durumunun gerçek tablosunu dünyaya anlatmayı" amaçladıklarını belirtti.

Başbakan Barzani, Kürdistan halkı ve hükümeti için daha fazla uluslararası destek sağlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.