Donald Trump: Bu yılki Davos ilginç olacak

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, bu yılki Davos Zirvesi’nin çok "ilginç" geçeceğini belirterek, Avrupalı liderlerle Grönland'ın ABD tarafından kontrol altına alınması konusunu görüşeceğini söyledi.

Donald Trump, İsviçre'de düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na (Davos) katılmak üzere yola çıkmadan önce düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

NATO'nun 20 yıldır Danimarka'yı Grönland üzerindeki Rusya tehdidi konusunda uyardığını hatırlatan Trump, tehdidin boyut değiştirdiğini savundu.

ABD Başkanı, "Tehdit artık sadece Rusya'dan gelmiyor, Çin de bir tehdit unsuru. Ancak Danimarka bu konuda hiçbir şey yapmadı ve orayı koruyamıyor." ifadelerini kullandı.

Sekiz savaşı durdurarak on milyonlarca insanın hayatını kurtardığını ve şu an dokuzuncu savaşı durdurmak üzere olduklarını iddia eden Trump, odağını Grönland'a çevirdiğini belirtti.

Trump, Avrupa'nın egemenlik iddialarına şu sözlerle karşı çıktı:

"Grönland'ı kontrol etmemiz gerekiyor, çünkü Avrupalılar orayı koruyamıyor. 500 yıl önce oraya birkaç geminin demirlemiş olması, o adanın size ait olduğu anlamına gelmez. Davos'ta Avrupalı liderlerle bu meseleyi masaya yatıracağım."

Yaklaşık 3 bin dünya lideri ve üst düzey şirket yöneticisinin katıldığı Dünya Ekonomik Forumu, 23 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek.