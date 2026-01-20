Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan Başbakan Barzani'ye Bakü daveti

2 saat önce

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’yi Bakü'ye davet etti.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün (20 Ocak 2026 Salı) Davos'ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, başta yatırım ve ticari alışveriş olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi konusunda mutabık kalındı.

Açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın iki halk arasındaki ilişkilere verdiği öneme dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ve Kürdistan halkları arasındaki köklü ve dostane ilişkilere vurgu yaparak, Başbakan Mesrur Barzani'yi Bakü'ye davet etti. Aliyev ayrıca, ülkesinin Erbil'de Başkonsolosluk açmaya hazır olduğunu ifade etti."

Başbakan Barzani de Kürdistan Bölgesi ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki iş birliği ve koordinasyonu pekiştirme arzusunu yineledi.

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi ise bölgedeki genel durum ve özellikle Suriye'deki gelişmeler oldu.

Başbakan Barzani, Suriye'de yaşanan savaş ortamı ve askeri tırmanıştan duyduğu endişeyi dile getirdi.