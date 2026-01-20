Mesrur Barzani: Suriye'deki savaş ve askeri gelişmelerden endişeliyim

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Suriye'de yaşanan çatışmalar ve askeri tırmanıştan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Başbakan Barzani, bugün (20 Ocak 2026 Salı) Davos Zirvesi kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya platformu X hesabından bir açıklama yapan Başbakan Barzani, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldik. Özellikle yatırım ve ticaret alanları başta olmak üzere ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi konusunda mutabık kaldık."

Başbakan Barzani paylaşımının devamında Suriye'deki duruma dikkat çekerek, "Bölgedeki genel durumu ve Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Savaş ve askeri tırmanışa ilişkin endişelerimi dile getirdim." dedi.