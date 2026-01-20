Başbakan Barzani, Ermenistan Cumhurbaşkanı ile görüştü: Erivan'a Davet

40 dakika önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Davos Zirvesi kapsamında Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, bugün (20 Ocak 2026 Salı) Başbakanı Barzani’nin Davos Zirvesi kapsamında Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Irak ve bölgedeki son gelişmeler ile yaşanan değişimlerin masaya yatırıldığı aktarıldı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan'ın, görüşme sırasında Başbakan Barzani'yi resmi olarak Erivan'a davet ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre Haçaturyan ayrıca, Kürdistan Bölgesi'ndeki Ermeni toplumunun haklarının korunması ve desteklenmesi konusundaki hassasiyetinden dolayı Başbakan Barzani'ye teşekkürlerini iletti.