Mesrur Barzani: Kürdistan Bölgesi-Körfez ülkeleri ilişkilerinin geliştirilmesine önem veriyoruz

7 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Kürt halkı başta olmak üzere Suriye'deki tüm toplulukların haklarının korunması gerektiğinin altını çizdi.

Mesrur Barzani, 20 Ocak 2026 Salı günü Davos'ta Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ile görüştü.

Görüşmede Irak'taki genel durum ve tarafların yeni bir kabine oluşturma çabaları ve görüşmeleri ele alındı. Her iki taraf da Kürdistan Bölgesi ile Körfez ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Suriye'deki çatışmaların da ele alındığı görüşmede Başbakan Barzani, gerginliğin ve çatışmaların tırmanmasından duyduğu derin endişeyi dile getirerek, Kürt halkı başta olmak üzere Suriye'deki tüm toplulukların haklarının korunması gerektiğinin altını çizdi.