Kanada'da Rojava'ya destek yürüyüşü; ABD Konsolosluğuna mektup verildi

Kanada'nın Calgary kentindeki Kürdistan Diaspora Merkezi, çeşitli toplumsal grupların katılımıyla şehir merkezinde barışçıl bir gösteri düzenledi.

Göstericiler yürüyüş halinde ABD Konsolosluğuna giderek, uluslararası toplumun Batı Kürdistan'daki sivilleri korumak için acilen harekete geçmesini talep ettiler.

Yürüyüş sırasında ABD Konsolosluğuna resmi bir mektup teslim edildi.

Mektupta, Kürtlerin DAİŞ’in yenilgiye uğratılmasındaki tarihi rolüne dikkat çekilerek, aşırılıkçı grupların saldırılarının bölgede istikrarsızlığa yol açacağı, bunun da küresel bir tehdit olan DAİŞ’li tutukluların kaçması ihtimalini doğuracağı uyarısında bulunuldu.

Gösterinin organizatörleri, seslerini Kanada medyasına duyurduklarını ve Kanada Hükümetinden, dini ve etnik azınlıklara zarar vermekten sorumlu taraflara ağır yaptırımlar uygulamasını talep ettiklerini belirttiler.

Son olarak, Kanada ve müttefiklerinin eylemleriyle (fiilen) Kürt halkının yanında durması ve uluslararası hukuku koruması gerektiği vurgulandı.