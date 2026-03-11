Witkoff: İran’ın üç ana uranyum zenginleştirme tesisini imha ettik

4 saat önce

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ülkesinin İran topraklarındaki Natanz, İsfahan ve Fordo bölgelerinde bulunan stratejik uranyum zenginleştirme ve dönüştürme tesislerini tamamen imha etmeyi başardığını açıkladı.

Fox News kanalına özel açıklamalarda bulunan Witkoff, İran'ın uranyum zenginleştirmeyi inkar edilemez bir hak olarak savunmasına karşılık, Washington'un da Tahran'a "ABD'nin uluslararası güvenliği korumak amacıyla İran'ın nükleer olarak güçlenmesini engelleme konusunda inkar edilemez bir hakkı olduğunu" ilettiğini kaydetti.

ABD Özel Temsilcisinin açıklamalarına göre Tahran, yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 460 kilogram uranyuma sahipti ve bu uranyumun “silah düzeyine” (weapons-grade) çıkarılarak atom bombası yapımında kullanılabilmesi için yalnızca bir hafta ila 10 güne ihtiyacı vardı.

Bu çerçevede ABD Başkanı Donald Trump'ın son açıklamasına atıfta bulunan Witkoff, "Eğer bu mevcut askeri operasyon gerçekleştirilmemiş olsaydı, Tahran'ın nükleer silaha sahip olmasına sadece iki hafta kalmıştı." ifadelerini kullandı.

Diplomatik çabalarla ilgili olarak ise Witkoff, 3 Mart'ta İran'a ülke içindeki uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurması karşılığında yurt dışından nükleer yakıt tedarik etme teklifinde bulunduklarını, ancak Tahran'ın bu teklifi kesin bir dille reddettiğini açıkladı.

Witkoff, bu reddin ve İranlı yetkililerin sahip oldukları zenginleştirilmiş uranyum miktarıyla övünmesinin, Tahran'ın nükleer silah elde etme niyetinde olduğunu kanıtladığını belirtti.