Erbil'in Özgürlük Destanı: 11 Mart 1991

4 saat önce

Bundan tam 35 yıl önce, Erbil halkı Peşmerge güçlerinin desteğiyle Baas rejimine karşı ayaklanarak kısa sürede şehri özgürlüğüne kavuşturdu. Bu şanlı direnişin en önemli simgelerinden biri olan Xece Bawe, Kürt kadınının kahramanlık sembolü olarak tarihe geçti ve 1991 Büyük Raperin'i (Ayaklanma) sırasında Erbil'de şehit düştü.

11 Mart 1991 günü, Erbil halkı yıllarca Kürt halkını ezen ve zulmeden Baas rejiminin baskıcı kurumlarına karşı başkaldırarak bu sömürüye son verdi.

Onlarca yıllık direnişin en büyük kazanımı, halk ile Kürdistan Cephesi'ne bağlı Peşmerge güçleri arasındaki eşsiz koordinasyon oldu. Bu birliktelik, ayaklanma ateşini büyüterek Erbil'in sadece birkaç saat içinde özgürleşmesini sağladı.

Erbil, o günden bugüne gelişerek Orta Doğu'nun en önemli başkentlerinden biri haline geldi.

Erbil'in zulümden kurtarılması, Kürdistan halkının moral ve motivasyonunu zirveye taşıdı. Çünkü Erbil sadece büyük bir şehir değil, aynı zamanda rejimin çok sayıda askeri kışlası, emniyet ve istihbarat merkezlerinin bulunduğu stratejik bir kaleydi.

Süleymaniye’den sonra Erbil; Enfal, kimyasal saldırılar, 4 binden fazla köyün yıkılması ve zorunlu göç gibi büyük acılar yaşayan halkın coşkusuyla ayağa kalktığı ikinci büyük şehir oldu. Erbil halkı, baskılara daha fazla sessiz kalmayarak şehri yeniden milli kimliğine kavuşturdu.