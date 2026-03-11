Rusya: İran'ın bölgedeki güvenlik çıkarları göz önünde bulundurulmalı

3 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İran'ın bölgedeki güvenlik çıkarlarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından 11 Mart 2026 Çarşamba günü yapılan açıklamada, Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi’nin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamaya göre görüşmede Lavrov, Orta Doğu'daki gerilimi düşürmek adına arabuluculuk yapmaya ve kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduklarını yinelerken, hem İran'ın hem de Körfez ülkelerinin güvenlik endişelerinin korunması gerektiğinin altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığının bildirisinde yer alan bir diğer önemli nokta ise; her iki bakanın da ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının haksız ve gerekçesiz olduğu konusunda hemfikir kalmaları oldu.