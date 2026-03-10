İsrail’in Beyrut’taki otel saldırısında 4 İranlı diplomat öldü
İsrail’in Beyrut’taki Ramada Otel'e düzenlediği saldırıda 4 İranlı diplomatın öldüğü duyuruldu.
İran’ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, ülkesinin diplomatlarının İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanına mektup yazdı.
Beyrut’taki otele düzenlenen saldırıyı “terör eylemi” olarak nitelendirerek kasıtlı yapıldığını belirten İrevani, saldırı sonucunda 4 diplomatlarının öldüğünü açıkladı.
İsrail’in 8 Mart’ta düzenlediği saldırıda, İkinci Katip Mecid Hasani Kendeseri, Üçüncü Katip Ali Rıza Biyazar, Ataşe Hüseyin Ahmedlu, Misyon Şefi Vekili Ahmed Resuli’nin öldüğü kaydedildi.