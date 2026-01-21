Kürdistan Özgürlük Partisi karargahına saldırı: Can kaybı var

2 saat önce

Kürdistan Özgürlük Partisi'nin (PAK), Kürdistan Bölgesi’ndeki karargahına drone ile saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı olduğu bildirildi.

Edindiğimiz bilgilere göre 21 Ocak 2026 Çarşamba günü sabah saat 05:45'te, PAK’ın bir karargahına drone saldırısı düzenlendi.

Saldırıda önce drone kullanıldığı ardından karargahın bir füze ile hedef alındığı belirtilirken, daha sonra (isabet eden) bir diğer drone’un ise patlamadığı belirtildi.

Saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

PAK, söz konusu saldırıya ilişkin yayımladığı açıklamada, saldırının İran tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıklamada, Kürdistan Milli Ordusu'na ait bir karargahın drone ve füzeyle hedef alındığı ve bunun sonucunda “Nebez” olarak tanınan Muhammed Salih Muhammedi adlı üyenin hayatını kaybettiği belirtildi.