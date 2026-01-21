Mark Savaya: Irak'ta istikrarın tek yolu milisleri bitirmek

1 saat önce

ABD'nin Irak İşleri Özel Temsilcisi Mark Savaya, Irak'ın asıl sorununun yolsuzluk olduğunu ve milislerin sadece bu "hastalığın" bir belirtisi olduğunu söyledi.

Mark Savaya, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü, sert bir açıklama yaparak; Irak'ın asıl sorununun yolsuzluk olduğunu ve milislerin bu "hastalığın" bir belirtisi olduğunu ifade etti.

Savaya, Irak'ın düze çıkması gerekiyorsa, öncelikle ve kararlı bir şekilde yolsuzlukla yüzleşmesi gerektiğini vurguladı.

ABD temsilcisi, yolsuzluk ağlarının işleyişini ifşa ederek, yasadışı paranın sadece üst düzey yetkililer üzerinden değil, aile üyeleri, arkadaşlar, korumalar ve şoförler gibi alt düzey aktörlerden oluşan "karmaşık ve kurgulanmış bir ağ" üzerinden hareket ettiğine dikkat çekti.

Savaya'ya göre bu yapı, yetkililerin kendi dahiliyetlerini inkar edebilmeleri ve aynı zamanda sistemi işler halde tutabilmeleri için kasten oluşturulmuş.

Bu ağın yirmi yılı aşkın bir süredir aktif olduğunu ve tüm uluslararası denetim kural ve mekanizmalarını aşmayı başardığını açıklayan Savaya, "Bu sistem aracılığıyla İran destekli milis grupları mali açıdan güçlendirilmiş ve korunmuştur." dedi.

Mesajının sonunda Mark Savaya, Irak'ın istikrarının ve egemenliğinin yeniden tesis edilmesinin anahtarının, ancak "sahte maaşlar ve hayali krediler" gibi yolsuzluğa dayalı finans kaynaklarının kesilmesiyle mümkün olacağını; bu adım atılmadan reform adına yapılacak diğer tüm çabaların başarısızlığa uğrayacağını savundu.