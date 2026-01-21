Başkan Barzani, Papa 14. Leo ve İtalyan yetkililerle görüşecek

1 saat önce

Başkan Mesud Barzani, aldığı resmi davet üzerine İtalya’da Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile bir araya gelecek.

Başkan Barzani, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü (bugün), resmi davet üzerine İtalya’ya ziyarette bulunacak. Başkan Barzani'nin Vatikan'da Papa 14. Leo ve İtalyan yetkililerle görüşmesi öngörülüyor.

Ziyaret kapsamında Kürdistan Bölgesi Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ano Cevher de Başkan Barzani'ye eşlik edecek.

Başkan Barzani'nin İtalya ziyaretinin amacı, geçmişte de Kürt heyetlerinin birçok kez resmi olarak davet edildiği gibi, Kürdistan ile Vatikan arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmektir.

Hristiyan, Müslüman, Ezidi ve diğer inanç mensuplarının barış içinde bir arada yaşadığı Kürdistan'ı Orta Doğu'da barış ve inançların bir arada yaşama merkezi olarak tanıtmak, Papa 14. Leo ile ilişkileri tazelemek ve Kürtler için daha fazla uluslararası destek sağlamak amacıyla yeni kanallar oluşturmak ziyaretin diğer hedefleri arasında.

Papa 14. Leo, 1 milyar 400 milyondan fazla Katolik Hristiyan'ı temsil etmektedir.

Başkan Barzani'nin İtalyan üst düzey yetkililerle de bir dizi siyasi görüşme gerçekleştirmesi ve Kürdistan ile İtalya arasındaki ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

Orta Doğu'daki gelişmeler, Suriye Arap Ordusu'na bağlı silahlı grupların Rojava Kürtlerine yönelik saldırıları, yaşanan katliamlar ve Kürt kardeşlerin katledilmesinin görüşmelerin diğer gündem maddelerini oluşturması ön görülüyor.