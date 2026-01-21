Başkan Barzani'den Şaraa'ya: Kürt halkının hakları ve onuru korunmalıdır

36 dakika önce

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Başkan Mesud Barzani, “bu süreçte Kürt halkının haklarının ve onurunun korunması şart" vurgusu yaptı.

Barzani Ofisi’nden yapılan resmi açıklamaya göre 20 Ocak 2026 Salı akşamı Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa, Başkan Barzani’yi telefonla aradı.

Görüşmede, Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa, ülkedeki son siyasi denkleme dair değerlendirmelerde bulunarak, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile bir anlaşmaya vardıkları bilgisini Başkan Barzani ile paylaştı.

Görüşmede barış ve diyalogdan yana oldukları mesajını veren Başkan Barzani ise sürecin başarısı için Kürt halkının meşru haklarının ve onurunun güvence altına alınmasının elzem olduğunu vurguladı.