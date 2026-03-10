Başbakan Barzani ve BAE Başkanı bölgedeki durumu görüştü

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, ikili ilişkilerin ve koordinasyonun daha da güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Mesrur Barzani, bugün (10 Mart 2026 Salı) BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden yapılan açıklamaya göre her iki taraf da dün gece Erbil'deki BAE Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı kınadı ve bu tür saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin diplomatik temsilcileri korumaya devam edeceğini yineledi.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ise Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile olan iyi koordinasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her iki taraf da bölgedeki gerilimleri azaltmak ve istikrarı korumak için çabaları yoğunlaştırmanın önemini vurguladı.