BAE, Kürdistan Bölgesi'nin istikrarı ve barışına desteğini yineledi

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde, Erbil'deki BAE Konsolosluğuna yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Neçirvan Barzani, bugün (10 Mart 2026 Salı) BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani, dün gece Iraklı yasa dışı gruplar tarafından Erbil'e düzenlenen ve BAE'nin Kürdistan Bölgesi Başkonsolosluğunu hedef alan, maddi hasara yol açan insansız hava aracı (İHA) saldırısını şiddetle kınadı.

Neçirvan Barzani, Irak Hükümetinin diplomatik temsilcilerin can ve güvenliğini koruma sorumluluğunu tam olarak yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Bağdat'ın bu grupları engellemek ve bu yıkıcı saldırıların faillerini bulup cezalandırmak için ciddi ve pratik adımlar atması gerektiğini vurgulayan Neçirvan Barzani, "Bu saldırılar genel olarak Irak'ın egemenliği ve istikrarı için gerçek bir tehdit haline gelmiştir." dedi.

BAE Devlet Başkanı ise Neçirvan Barzani'nin tutumundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkesinin Kürdistan Bölgesi ve Irak'ta barış ve istikrarın korunmasına yönelik desteğinin değişmeyeceği yineledi.