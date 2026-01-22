"Vatikan yetkilileri Başkan Barzani'yi bir barış adamı olarak görüyor"

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Ano Cewher, Başkan Mesud Barzani ile Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun görüşmesinde Kürdistan Bölgesi'ndeki birlikte yaşama kültürünün önemle ele alındığını belirtti.

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı ve Başkan Barzani'ye eşlik eden heyetin üyesi Ano Cewher, 21 Ocak 2026 Çarşamba günü Vatikan'da açıklamalarda bulundu.

Cewher, "Bugün Başkan Barzani, bir ulusun ve vatanın lideri olarak Papa'yı ziyaret etti. Papa Hazretleri tarafından kendisine tarihi bir karşılama yapıldı ve uzun süren özel bir baş başa görüşme gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Kürdistan Bölgesi'ndeki birlikte yaşama kültürünün de konuşulduğunu söyleyen Cewher, önümüzdeki günlerde bir dizi önemli görüşmenin daha gerçekleştirileceğini kaydetti.

Ano Cewher ayrıca, "Vatikan ve İtalya yetkilileri, Başkan Barzani'yi bir barış adamı olarak görüyor." dedi.