İsrail, Suriye ve Lübnan arasındaki dört sınır kapısını bombaladı

1 saat önce

İsrail ordusu, Hizbullah tarafından silah ve askeri teçhizat nakliyesi için kullanılabileceğini iddia ettiği Suriye ile Lübnan arasındaki "Hermel" bölgesinde bulunan dört sınır kapısına bir dizi hava saldırısı düzenledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Güney Lübnan'ın Sayda (Sidon) bölgesine düzenlenen bir hava saldırısında, Hizbullah'ın ana silah tüccarı ve kaçakçısı olarak tanımlanan Muhammed Avada'yı etkisiz hale getirdiklerini açıkladı.

İsrail ayrıca, bir İHA aracılığıyla Zahrani bölgesindeki bir başka Hizbullah mevzisini hedef aldığını bildirdi.

İsrail savaş uçakları ayrıca, "Kanarit" ve "Kfur" kasabalarındaki bazı binaları hedef alarak büyük maddi hasara yol açtı.

Öte yandan Lübnan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, uluslararası kuruluşların diplomatlarıyla yaptığı bir görüşmede, ordunun Ağustos-Eylül 2025 tarihleri arasındaki kazanımlarını sundu.

Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyindeki bölgelerin kontrolünü tamamen sağladığını ve bölgenin yasa dışı silahlardan arındırıldığını vurgulayan Avn, bu adımı, modern Lübnan tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir süreç olarak nitelendirdi.

Lübnan ordusu Hizbullah'ı silahsızlandırma planının ilk aşamasını duyurmuş olsa da İsrail bu adımlara hala şüpheyle yaklaşıyor ve Kasım 2024 ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik hava saldırılarını sürdürüyor.