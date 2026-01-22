İspanya, Hol Kampı'ndaki Iraklıların dönüşü için fon sağlayacak

43 dakika önce

İspanya Hükümeti, Suriye'deki Hol Kampı'ndan Iraklı vatandaşların geri getirilmesi için bir milyon euro tahsis etti.

İspanya Dışişleri Devlet Sekreteri Diego Martinez Belio ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Irak Temsilcisi Titon Mitra, Irak’a destek kapsamında bir anlaşmaya imza attı.

Anlaşmanın Hol Kampı'nda kalan yaklaşık 9 bin Iraklı vatandaşın geri dönüşünü ve topluma yeniden entegrasyonunu kolaylaştırmayı amaçladığı belirtiliyor.

Öte yandan Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı, şu ana kadar 31 konvoy halinde yaklaşık 21 bin Iraklı vatandaşın Hol Kampı'ndan geri getirildiğini açıkladı.

İstatistiklere göre birçok ülke bu konuda isteksiz davranırken, Irak vatandaşlarını bu kamptan geri alma konusunda dünya ülkeleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Rojava’nın Haseke kentinin güneydoğusunda yer alan Hol Kampı, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) geçtiğimiz günlerde kamptan çekilmesinin ardından doğrudan Suriye Hükümetinin kontrolüne geçti.

Dünyanın en tehlikeli kamplarından biri olarak kabul edilen bu kampın sakinlerinin çoğu DAİŞ mensuplarının ailelerinden oluşuyor. İstatistiklere göre kampta yaklaşık 37 bin kişi yaşıyor.

Üst düzey Iraklı yetkililer, Hol Kampı'nın ülkenin ve bölgenin ulusal güvenliği üzerindeki tehlikeleri konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor.

Vatandaşlarını geri getirme sürecini 2021 yılında başlatan Irak Hükümeti, geri getirilenleri ilk etapta Musul'un güneyindeki "Ceda" kampına yerleştiriyor. Adı "Umut Merkezi" olarak değiştirilen bu kampta, geri dönenlerin rehabilitasyonu ve topluma yeniden kazandırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Suriye'deki son güvenlik gelişmeleri nedeniyle Irak, Hol Kampı'ndaki tüm vatandaşlarını geri getirme çabalarını yoğunlaştırdı.