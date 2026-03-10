Zelenskiy: Hava savunma uzmanlarını Kötfez ülkelerine gönderdik

39 dakika önce

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin hava savunma uzmanlarını Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gönderdiğini açıkladı.

Zelenskiy bugün (10 Mart 2026 Salı) basın mensuplarına verdiği açıklamada, "Ukrayna'nın hava savunma uzmanlarını Katar, Suudi Arabistan ve BAE'ye gönderdiğini" söyledi.

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Shahid insansız hava araçlarını (İHA) imha etme deneyiminin tüm ABD uzmanları tarafından kabul edildiğini vurguladı.

Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için Patriot füzeleri askeri yardım olarak almayı beklediğini Ukrayna Devlet Başkanı, bunun karşılığında bölgedeki ülkelere gelişmiş güvenlik yardımı sağlayacağını belirtti.