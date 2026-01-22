Beş Türkmen partisinden Suriye'deki Kürtlere yönelik saldırıların durdurulması çağrısı

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi'ndeki Türkmen bileşenleri, kamuoyuna yönelik ortak bir mesajda, Suriye'deki son gelişmeler ve Suriye ordusunun Kürt bölgelerine yönelik saldırıları konusundaki derin endişelerini dile getirerek, tüm bileşenlerin haklarının korunmasını talep etti.

Türkmen Kalkınma Partisi, Türkmen Demokrat Partisi, Türkmen Şafak Partisi – Kerkük, Türkmen Ulusal Kurtuluş Partisi ve Türkmen Birlik Partisi, Suriye ve Rojava’daki gelişmelere ilişkin bir mesaj yayınladı.

Mesajda, "Suriye ve Rojava Kürdistanı'ndaki son olaylara ve Suriye ordusunun o ülkedeki yerel Kürt halkına yönelik saldırılarına endişeyle bakıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tüm tarafları itidalli olmaya çağıran bölgedeki Türkmenler, sorunların tüm bileşenlerin özgürlüğü ve haklarının korunacağı şekilde diyalog ve görüşme yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Suriye'de tüm bileşenlerin haklarının tam olarak sağlanmasına yönelik desteklerini dile getiren Türkmenler, Suriye'nin, farklı bileşenlerin dil ve kültür haklarının sağlanması ve barışçıl bir arada yaşama konusunda Kürdistan Bölgesi'nin başarılı tecrübesinden yararlanması gerektiğine işaret etti.

Açıklamalarının bir diğer bölümünde ise Türkmen bileşenleri; uluslararası topluma ve özellikle ABD’ye çağrıda bulunarak, saldırıların durdurulması ve ülkenin yeni anayasasında tüm bileşenlerin ulusal ve dini haklarının güvence altına alınması için Suriye Hükümetine baskı yapmalarını istedi.