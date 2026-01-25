SDG: Kobani kırsalına yönelik saldırılar sürüyor

2026-01-25 18:00

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ateşkesin uzatılması yönündeki anlaşmaya rağmen ihlallerin devam ettiğini bildirdi.

SDG Basın Merkezi, bugün (25 Ocak 2026 Pazar) yayımladığı açıklamada, ateşkesin uzatılması yönündeki anlaşmaya rağmen ihlallerin devam ettiğini ve Suriye ordusunun Kobani kırsalındaki Şeyhler (Şiyuh) ve Zirek köylerine yönelik saldırı başlattığını bildirdi.

Açıklamada ayrıca, Kobani’nin batısındaki bölgelerin yanı sıra, kentin güneydoğusunda yer alan Celebiye köyünün de eş zamanlı olarak bombardıman altında olduğu ifade edildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, dün (24 Ocak 2026 Cumartesi) yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun operasyon yürüttüğü tüm cephe ve eksenlerde ateşkes süresinin 15 gün daha uzatılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

SDG tarafı da yaptığı açıklamayla söz konusu ateşkes kararını teyit etmişti.