Kürdistan Diasporası'ndan Avrupa genelinde Rojava’ya destek eylemleri

Kürdistan Diaspora Konfederasyonu, Batı Kürdistan’a (Rojava) destek vermek, Şam yönetiminin uyguladığı ablukayı kaldırmak ve saldırıları durdurmak amacıyla uluslararası karar mekanizmalarına baskı yapmak üzere Avrupa’nın birçok kentinde geniş katılımlı kitlesel gösteriler düzenledi.

Belçika’nın Leuven kentinde, Kürdistan’ın dört parçasından gelen binlerce kişi, Kürdistan bayrakları eşliğinde "Birdir, birdir, birdir; Kürdistan birdir, Kürt halkı birdir" sloganlarıyla meydanları doldurarak Kürt halkının haklı sesini uluslararası kamuoyuna duyurdu.

Gösterilerde diaspora üyeleri, Kürdistan’ın bir bütün olduğunu vurgulayarak, hiçbir gücün Kürt halkını yok edemeyeceğinin ve bayrağını indiremeyeceğinin altını çizdi.

Eyleme katılan bir kadın gösterici, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, hakikati haykırmak ve teröre karşı durmak için toplandıklarını belirtti.

Rojava’daki direnişi selamlayan eylemci, "Başkan Barzani’nin ulusal bir merci olarak varlığı, arkamızda büyük bir güç olduğunu hissettiriyor; bu durum tehlikelere karşı direncimizi artırarak moralimizi yükseltiyor." ifadelerini kullandı.

Belçika ile eş zamanlı olarak, bugün (25 Ocak 2026 Pazar) Almanya’nın Berlin ve Stuttgart kentlerinin yanı sıra Norveç’te de Kürdistan diasporası tarafından büyük çaplı gösteriler düzenlendi.

Kürt dostu çok sayıda Avrupalının da destek verdiği eylemlerde, "Kürdistan birdir, Kürt halkı birdir" sloganları yankılandı.

Bu kitlesel hareketin temel amacı, Suriye ordusunun Kürt bölgelerine yönelik saldırılarını ve ablukasını derhal durdurması için ilgili hükümetler üzerinde siyasi baskı oluşturmaktır. Son günlerde zirveye ulaşan diaspora hareketliliği, Rojava’da abluka nedeniyle ortaya çıkan ağır insani tabloya karşı güçlü bir tepki niteliği taşıyor.

Çatı kuruluş olan Kürdistan Diaspora Konfederasyonu, Kürt kentlerine yönelik kuşatmayı acil bir insani ve siyasi mesele olarak Avrupa ve dünya parlamentoları ile diplomatik merkezlerin gündemine taşımak için çabalarını yoğunlaştırmış durumda.

Bu girişimler, Kürdistan Bölgesi ve Başkan Barzani’nin Kürdistan'ın diğer parçalarındaki Kürt halkının haklarını korumaya yönelik sürdürdüğü kararlı destekle paralellik gösteriyor.