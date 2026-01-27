Başkan Barzani ve Tom Barrack: Suriye’deki ateşkes korunmalı, yardımlar sürmeli

15 saat önce

Başkan Mesud Barzani ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Rojava’ya insani yardımların ulaştırılmasının önemine vurgu yaparak, varılan ateşkesin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Barzani Ofisi’nden 26 Ocak 2026 Pazartesi günü yapılan açıklamada, Başkan Barzani ile Tom Barrack arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, görüşme sırasında bölgedeki genel durumun ve özellikle Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Başkan Barzani ve Barrack’ın, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye hükümet güçleri arasında yürürlükte olan ateşkesin korunması ve sürdürülmesinin önemine vurgu yaptığı da aktarıldı.

Açıklamaya göre görüşmede, Rojava’ya özellikle de Kobani’ye insani yardımların ulaştırılması konusunun ehemmiyeti üzerinde duruldu ve söz konusu yardımların sevkiyatının kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerektiğinin altı çizildi.

Öte yandan Tom Barrack, sosyal medya platformu X üzerinden görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Suriye’de istikrarın korunmasının ve insani durumun kötüleşmesinin engellenmesinin öncelikler arasında yer aldığını belirtti.

Görüşmenin ikinci başlığında ise Irak’taki siyasi durumun ele alındığını bildiren Tom Barrack, ülkesinin resmi tutumunu Başkan Barzani’ye bir kez daha iletti.

Barrack, İran hegemonyası altındaki bir hükümetin vatandaşların beklentilerini karşılayamayacağı gibi, ABD ile güçlü ve etkili bir ortaklık kurulmasının önünde de engel teşkil edeceğini vurguladı.

Söz konusu tutum, Washington’ın Bağdat’taki siyasi sürece ve Irak’ı uluslararası dengelerden uzaklaştırma çabalarına dair duyduğu derin endişeyi yansıtıyor.

Barrack’ın Başkan Barzani ile gerçekleştirdiği bu telefon görüşmesi, Irak ve Suriye’nin büyük siyasi değişimlerin arifesinde olduğu ve bölgesel güçlerin nüfuz mücadelesinin zirveye çıktığı kritik bir süreçte gerçekleşti.

Washington bu tür temaslar yoluyla; yalnızca kendi karar alma bağımsızlığını ve halkının çıkarlarını koruyan, komşu ülkelerin ajandalarının etkisi altına girmeyen hükümet ve tarafları destekleyeceğine dair net mesajını vermeyi amaçlıyor.