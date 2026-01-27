Suriye Vakıflar Bakanı'ndan Başkan Barzani'ye teşekkür

14 saat önce

Suriye Evkaf Bakanı Muhammed Şukri, Suriye’de durumun istikrara doğru ilerlediğini belirterek, Kürtlerin Halk Meclisinde temsil edileceğini ve Haseke Valiliği görevinin bir Kürde verileceğini söyledi.

Kurdistan24’te yayınlanan Basi Roj programına konuk olan Bakan Muhammed Şukri, Şam Hükümeti ile Rojava’daki Kürt taraflar arasında görüşlerin yakınlaştırılmasındaki rolünden dolayı Başkan Mesud Barzani’ye teşekkür etti.

Suriye’deki mevcut durumun sükunete ve istikrara doğru ilerlediğini vurgulayan Bakan Şukri, Suriye’nin çeşitli etnik yapı ve bileşenlerden oluştuğuna dikkat çekti.

Kürt halkının onurlu ve şerefli bir halk olduğunu ifade eden Şukri, Kürtlerin haklarına saygı duyduklarını ve onların Suriye Halk Meclisinde temsilcilerinin bulunacağını belirtti.

Bakan Şukri, "Haseke Valiliği görevi bir Kürde verilecek. Newroz artık ulusal bir bayram niteliği kazanmıştır. Bu vesileyle Kürt din alimlerini de Şam’a davet ediyorum." diye konuştu.