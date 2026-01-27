Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne saldırı: 13 gözaltı

13 saat önce

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünün önüne el yapımı patlayıcı atılması ile ilgili 13 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünün ana hizmet binasının girişinin bulunduğu yola dün saat 20.15'te el yapımı patlayıcı atıldı. Yaşanan güvenlik olayıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, saldırıda herhangi bir hasar ve yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

Bilgilere göre olayın ardından bölge güvenlik çemberine alındı. Bomba imha ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı kontrollerde, patlayıcının bina ya da çevredeki yapılarda hasara yol açmadığı belirlendi. Olası ikinci bir risk ihtimaline karşı çevrede geniş çaplı tarama yapıldı.

Saldırı girişimiyle ilgili soruşturmayı yürüten Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.