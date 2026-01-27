Irak'taki silahlı gruplar teyakkuzda

13 saat önce

Irak’taki silahlı gruplardan biri olan Nuceba Hareketi, komşu ülkeye yönelik olası saldırılara verilecek her türlü karşılıkta yer almak üzere tüm güçlerinin teyakkuzda olduğunu duyurdu.

Nuceba Hareketi Siyasi Büro üyesi Firas Yasir, basına yaptığı açıklamada, "Komşu ülkeye yönelik herhangi bir saldırı, tüm bölgeyi, Körfez ülkelerini ve Irak’ı da içine alacak topyekun bir çatışmaya sürükleyecektir." uyarısında bulundu.

Yasir, kapsamlı bir saldırı durumunda Necef’teki dini kurumların veya diğer dini mercilerin, komşu ülke halkını desteklemek amacıyla "cihat fetvası" çıkarma ihtimali olduğuna dikkat çekti.

Nuceba yetkilisi ayrıca, bölgedeki direniş grupları arasındaki koordinasyonun üst seviyeye ulaştığını vurguladı.

Çatışmanın Irak topraklarına sıçramasını beklemeyeceklerini, aksine herhangi bir saldırının ilk anından itibaren inisiyatif alacaklarını belirten Yasir, karşı tarafın zayıflatılmasının, Irak’ın hedef alınmasına ve ülke içinde terör örgütlerinin alan kazanmasına zemin hazırlayacağı konusunda uyardı.

Öte yandan ABD ordusu, USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve taarruz grubunun Orta Doğu’ya ulaştığını açıkladı.

Gözlemciler, söz konusu ülkede iç gerilimlerin arttığı bir dönemde gerçekleşen bu askeri hareketliliği, "yeni bir anlaşma için Tahran’a baskı kurmak" ya da "bölgedeki siyasi dengeleri değiştirmeyi amaçlayan geniş çaplı bir saldırı hazırlığı" olarak yorumluyor.