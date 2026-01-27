Kürdistan Bölgesi İspanya Temsilciliği açıldı

12 saat önce

İspanya'nın başkenti Madrid'de, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin İspanya Temsilciliği resmen hizmete girdi.

Madrid'de dün (26 Ocak 2026 Pazartesi), Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizayi’nin gözetiminde ve Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’nın da katılımıyla, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin yeni temsilcilik ofisinin açılışı gerçekleştirildi.

Törende bir konuşma yapan Sefin Dizayi, Kürdistan Bölgesi’nin ve Irak'ın tamamının yatırım ve ticaret için uygun bir zemin sunduğunu belirtti.

Bölgedeki mevcut duruma da değinen Dizayi, parlak bir gelecek inşa edilebilmesi için şiddet yerine her gün barış ve dostluğun tercih edilmesinin önemine dikkat çekti.

Sefin Dizayi ayrıca, Madrid’deki temsilcilik ofisinin açılışı kapsamında İspanyol hükümet yetkilileri, diplomatlar, siyasi parti temsilcileri ve iş insanlarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi.