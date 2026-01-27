Erbil'den Rojava'ya dev yardım: 44 tır malzeme ve 261 milyon dinar toplandı

11 saat önce

Erbil Valiliği Göç ve Kriz Müdahale Merkezi, Rojava için başlatılan yardım kampanyasının altı günü geride kalırken, şu ana kadar 44 tır dolusu malzeme ve 260 milyon dinarın üzerinde nakdi yardım toplandığını açıkladı.

Erbil Valiliği Göç ve Kriz Müdahale Merkezi Müdürü Naz Celal, bugün (27 Ocak 2026 Salı) Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Rojava Kürtleri için yürütülen kampanya kapsamında çok miktarda battaniye, kışlık kıyafet ve gıda maddesi toplandığını belirtti.

Kampanya süresince şu ana kadar yaklaşık 44 tır dolusu yardım malzemesi biriktiğini kaydeden Celal, “Bunun yanı sıra, vatandaşların 7'den 70'e yoğun ilgi göstererek yaptığı nakdi yardımların miktarı da 261 milyon dinara ulaştı." dedi.

Bölgedeki hava şartlarının çok soğuk olduğuna dikkat çeken Naz Celal, vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

"Hava çok soğuk olduğu için vatandaşlarımızdan özellikle battaniye ve kışlık giysi yardımlarına ağırlık vermelerini rica ediyoruz. Ayrıca gıda ve bebek mamasına da acil ihtiyaç var."

Naz Celal, mümkün olan en yüksek miktarda yardımı toplayabilmek adına kampanyanın önümüzdeki birkaç gün daha devam edeceğini bildirdi.

Tüm ekiplerinin sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar görev başında olduğunu vurgulayan Celal, yardımlarını merkeze ulaştıran vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.