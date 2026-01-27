İsrail'den Türkiye ve Suriye açıklaması: Ankara ile görüşüldü, Şam ile normalleşme uzak

11 saat önce

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Türkiye ile ilişkilerin daha iyi bir geleceğe ulaşmasının tamamen Ankara’ya bağlı olduğunu belirtirken, gerilimleri önlemek için bir mekanizma kurulması adına geçen ay iki taraftan yetkililerin üst düzey bir toplantı yaptığını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Bakan Gideon Saar, resmi ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da APA ajansına özel bir röportaj verdi.

İsrail'in "Suriye ve Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmek için diplomatik görüşmeler yürütmesine" ilişkin bir soruyu yanıtlayan Saar, Türkiye ile ilişkileri "halihazırda olduğundan daha da kötü hale getirmek gibi bir niyetlerinin olmadığını" savundu.

Gideon Saar, Türkiye ile ilişkilerin sürdüğünü, ancak daha önce "çok iyi" olan ilişkilerin son on yıllarda kötüleştiğini ifade ederek, "Bu onların tercihiydi." değerlendirmesiyle, ilişkilerin bozulmasından Ankara'yı sorumlu tuttu.

"Herkes bunun nedenleri hakkında spekülasyon yapabilir, ancak ben bu röportajda nedenler hakkında spekülasyon yapmayacağım, bu sadece bir gerçek.” diyen Saar, “Türkiye ile ilişkilerimizi halihazırda olduğundan daha da kötü hale getirmek gibi bir niyetimiz yok" açıklamasını yaptı.

Saar, yaklaşık bir ay önce, "bu tür durumlarda faydalı olacak bir mekanizma oluşturmak amacıyla her iki taraftan üst düzey yetkililerin katıldığı bir toplantı" yapıldığını da sözlerine ekledi.

Suriye ile ilişkilerin ise "yakın gelecekte normalleşmesini beklemediğini" söyleyen Saar, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün karşı karşıya olduğumuz, şu anda müzakere ettiğimiz konular, güvenlik açısından Suriye'nin güneyindeki mevcut statükoyu kabul etmekle ilgili. Bu bizim için önemli."