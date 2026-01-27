DEM Parti’den CHP’ye Rojava gündemli ziyaret

10 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Rojava gündemli ziyaretler temelinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Rojava'ya yönelik saldırılara ilişkin düzenleyeceği siyasi parti ziyaretleri kapsamında CHP lideri Özel ile görüştü.

Genel Merkezi'nde yapılan görüşmeye katılan DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan ve Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli'den oluşan heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke'nin aralarında olduğu CHP heyeti kapıda karşıladı.

Heyet daha sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmek üzere toplantının yapılacağı salona geçti.

Görüşmenin ardından Bakırhan, Hatimoğulları ve Özel ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tuncer Bakırhan, Özgür Özel'e Halep konusundaki “sağduyulu” açıklamalarından ötürü teşekkür ederek, Suriye'deki son gelişmeleri masaya yatırdıklarını belirtip, olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bölgede tehlikeli bir oyun kurulduğu değerlendirmesinde bulunan Bakırhan, iktidarın da bu durumu görüp üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Siyasetçilerin Kürtleri ötekileştiren bir dil kullandığını savunan Bakırhan, “Kırıcı ve ötekileştirici dilden başta medya olmak üzere siyasi aktörlerin vazgeçmesini istiyoruz. Barışçıl bir dile ihtiyaç var." dedi.

Devamla söz alan Özgür Özel de süreci başından beri yakından takip ettiklerini, Suriye ve Türkiye'deki barışı iç içe gördüklerini dile getirerek, Suriye'de bir an önce barışın sağlanması gerektiğini ve yaşananların Türkiye'deki barışı sürecini etkileyeceğini söyledi.

Suriye'deki tüm halkların haklarının anayasal güvence altına alınması gerektiğine vurgu yapan Özel, "İşler yolunda giderken kardeşlikten bahsedenlerin işler biraz değişince gerçek yüzlerini gösterdiğini" söyledi.

Özel, "Bu oyunda kazanan İngilizler, Amerikalılar, İsrailliler mi olmalı; yoksa Kürtler, Türkler, Araplar, Aleviler, Dürziler mi olmalı?" ifadesini kullandı.

Kobani'ye ulaştırılacak yardımlara değinen Özel, şu sözleri sarf etti:

"Şehirlerin kuşatıldığı zamanda gidecek bu yardımlar doğru yere mi ulaşacak, bundan endişeliyiz. Bu yardımların Kobani'ye ulaştırılmasının dışında çok daha pratik, lojistik olarak da aklın gereği olan bir yol var. Mürşitpınar Sınır Kapısı var. Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın insani yardımlarla sınırlı olmak üzere açılması ve tüm yardımların buradan ulaştırılmasını önemli görüyoruz.”