Mardin’de eylem ve etkinliklere 5 günlük yasak

9 saat önce

Türkiye’nin Suriye sınırında yer alan Mardin'de toplantı ve yürüyüşler 27-31 Ocak tarihleri arasında yasaklandı.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde 5 gün süreyle eylem ve etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Karar kapsamında eylem amaçlı kente gelenlerin girişlerine izin verilmeyeceği açıklandı.

Valilik, “yürüyüş bahane edilerek” kamu düzeninin bozulabileceğinin “mütalaa edildiğini” belirtti. Bu doğrultuda il genelinde yürüyüş, açlık grevi, stant açma, broşür dağıtma gibi bütün faaliyetler 27 Ocak 00:01 ile 31 Ocak 23:59 arası yasaklandı.

Açıklamada, şu ifadelere verildi:

"27 Ocak 2026 Salı günü saat 13:00’te İlimiz Nusaybin İlçesi Nevruz Bulvarında düzenlenmek istenilen yürüyüş ile ilgili olarak, son dönemde gerek ülkemiz dâhilinde ve gerekse sınırlarımızın dışında gelişen olaylar ve bunların ilimize olası etkileri de dikkate alınarak yapılan ayrıntılı değerlendirme neticesinde söz konusu yürüyüş etkinliği bahane edilerek, yürüyüşün yapılacağı tarihin öncesi, yürüyüş sırası ve sonrasında kamu düzeni ve güvenliğini bozabilecek eylemlerin yoğunluk kazanabileceği mütalaa edilmiştir. İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması, kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yukarıda belirtilen tehdit ve risklerin ortadan kaldırılması maksadıyla, Mardin ili mülki sınırları içerisinde aşağıdaki tedbirlerin alınması Valiliğimizce uygun görülmüştür.

27 Ocak 2026 Salı günü saat 00.01'den başlayarak 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler dışında, açık alanlarda yapılmak istenilen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) her türlü eylem, dış ilçelerden, yapılmak istenen yürüyüşlere katılacağı değerlendirilen şahıs ve araçların ilçelerden çıkışları ve/veya il merkezine girişleri, diğer illerden mezkur toplanma ve yürüyüşlere katılmak amacıyla geldiği değerlendirilen şahıs ve araçların ilimiz sınırına girişleri/geçişleri/çıkışları, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17 ve 19 uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A. B ve C maddeleri gereğince yasaklanmıştır."

Benzer bir yasak, geçtiğimiz cuma gününden pazartesi gününe kadar, ülkedeki Kürt bölgelerinin merkezi kabul edilen Diyarbakır’da da uygulanmıştı.