Hol Kampı'nda kaos: DAİŞ'li aileler topluca firar etti

8 saat önce

Son dönemdeki askeri gelişmeler ve bölgenin Suriye Arap Ordusu güçleri tarafından kontrol altına alınmasının ardından, Haseke kırsalındaki Hol Kampı şiddet olaylarına ve toplu firarlara sahne oldu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) aktivistlerinin bildirdiğine göre dün gece DAİŞ mensuplarının ailelerinden oluşan onlarca erkek, kadın ve çocuk kamptan kaçtı.

Firar olayının, DAİŞ'li ailelerin İç Güvenlik Güçleri (Asayiş) nöbetçilerine saldırmasının ardından gerçekleştiği belirtildi.

Edinilen bilgilere göre saldırı sırasında Asayiş güçleri ateşle karşılık verdi, ancak söz konusu ailelerin büyük bir kısmı kamptan çıkmayı başararak bilinmeyen bir yere kaçtı.

Kampta şu an büyük bir gerginlik hakimken, firar eden şahısların bölgeye yayılma ihtimali, yerel halk arasında büyük bir endişe ve korkuya neden oldu.

Hol Kampı'nın, bölgedeki otorite değişikliği ve kontrolün Suriye Hükümetine bağlı güçlere geçmesi nedeniyle bir güvenlik boşluğu ve istikrarsızlık yaşadığı, bu durumun da söz konusu ailelerin kaçışına zemin hazırladığı ifade ediliyor.