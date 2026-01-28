Mersin- Rojava gösterilerine katılanlardan 6’sı tutuklandı

14 saat önce

Mersin’de Rojava’ya yönelik saldırılara karşı düzenlenen protestolarda gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen altı kişi tutuklandı.

Mersin’in Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde Rojava’ya yönelik saldırılara karşı protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen altı kişi, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet" ve "Polise Mukavemet" iddialarıyla tutuklandı.

İki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan 26 Ocak 2026 günü, Diyarbakır ve Mardin’de Rojava’ya yönelik saldırılara karşı düzenlenen protestolarda 4 kişi tutuklandı.