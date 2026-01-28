Erdoğan ve Trump Suriye'deki durumu görüştü

13 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, ikili ilişkilerin seyri, Suriye’deki son durum ve küresel gelişmeleri görüştü.

Türkiye İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, 27 Ocak 2026’da Erdoğan ve Trump’ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye'deki son durum, Gazze Barış Kurulu çalışmaları, savunma sanayii başta olmak üzere ticari münasebetler ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

Açıklamaya göre Erdoğan görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini, ilişkilerin her alanda ileri taşınmasının iki ülkenin de müşterek menfaatine olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, komşusu Suriye'de ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının tam olarak uygulanmasına büyük önem verdiğini vurgulayan Erdoğan, bu konuda ABD ve Suriye makamlarıyla eş güdüm içinde süreci yakından takip ettiklerini söyledi.