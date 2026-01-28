Mark Savaya: Irak’ta yolsuzlukla mücadele için yeni bir yol haritası uygulanıyor

13 saat önce

ABD Başkanı’nın Irak İşlerinden Sorumlu Temsilcisi Mark Savaya, yeni hükümetin kurulması ve silahlı grupların güçlenmesinin engellenmesi çabalarının yanı sıra öncelikli bir görevlerinin daha olduğunu belirterek, bunun "yolsuzlukla mücadele ve Irak’ın çalınan paralarının akıbetini ortaya çıkarmak" olduğunu söyledi.

Mark Savaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Irak’ta yeni hükümetin kurulması ve silahlı grupların güçlenmesinin engellenmesi çabalarının yanı sıra yolsuzlukla mücadele ettiklerini ve Irak’ın çalınan paralarının akıbetini ortaya çıkarmak için çalıştıklarını belirtti.

Savaya, bu süreçteki çabaların sadece yurt dışına kaçırılan paraların izini sürmekle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda bu paraların hangi amaçlarla kullanıldığını ve kimlerin eline geçtiğini de tam olarak ortaya çıkarmayı hedeflediğini vurguladı.

Savaya’nın paylaştığı bilgilere göre farklı kurumlarla sağlanan koordinasyon sayesinde, aralarında Irak’ın çalınan paralarından menfaat sağlayan üst düzey hükümet yetkilileri ve aile üyelerinin de bulunduğu yolsuzluğa bulaşmış kişiler hakkında detaylı ve kapsamlı bir veriye ulaşılmış durumda.

Söz konusu paraların sadece çeşitli ülkelerde mülk edinmek için değil, aynı zamanda yabancı vatandaşlık ve pasaport almak için de kullanıldığını kaydeden Savaya, bu kişilerin gelecekteki yasal soruşturmalardan ve takipten kurtulmak amacıyla, bazı işlemleri kendi isimleriyle, bazılarını ise sahte veya farklı isimlerle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu vakaların büyük çoğunun bölge ülkelerinde yoğunlaştığını kaydeden Savaya, ancak bazılarının çeşitli ülkelerin sunduğu "yatırım karşılığı vatandaşlık" programları aracılığıyla daha uzak ülkelere kadar uzandığına dikkat çekti.

Mark Savaya, yolsuzluğun sadece Irak halkına zarar verip ulusal güvenliği tehdit etmekle kalmadığını, aynı zamanda birçok ülkede terör gruplarının güçlenmesine ve yıkıcı faaliyetlerin finansmanına kaynaklık ettiğini yineledi.

Savaya son olarak, ABD Hazine Bakanlığı ve Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ile tam koordinasyon içinde çalıştıklarını belirterek, yasaların ayrım gözetmeksizin tüm ihlalcilere uygulanacağını bildirdi.

"Hiç kimse yasaların üzerinde değildir." diyen Savaya, Irak halkı için adaletin mutlaka sağlanması gerektiğinin altını çizdi.