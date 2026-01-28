Trump’tan Iraklı yetkililere "Maliki" uyarısı: "Yardımları keseriz"

14 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Kanun Devleti Koalisyonu Nuri el-Maliki'nin yeniden başbakanlık görevine gelme ihtimaline karşı Iraklı yetkililere sert uyarılarda bulundu.

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir mesaj yayımlayan Trump, Maliki'nin yeniden iktidarın zirvesine dönmesinin "vahim bir hata" olacağını belirtti.

Trump, böyle bir senaryoda Washington'ın Irak'a yönelik tüm askeri ve ekonomik yardımları durdurmak zorunda kalacağını, bunun da ülkeyi kalıcı bir çöküşe sürükleyeceğini söyledi

Sert bir üslupla kaleme aldığı mesajında ABD Başkanı, Irak'ın Maliki'yi yeniden başbakan olarak atamak gibi "çok yanlış bir kararın eşiğinde" olduğuna dair duyumlar aldığını kaydetti.

Maliki'nin önceki iktidar döneminde Irak'ın yoksulluğa ve genel bir kaosa sürüklendiğini hatırlatan Trump, bu durumun tekerrür etmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Maliki'nin "tehlikeli politika ve ideolojileri" nedeniyle, göreve gelmesi halinde ABD'nin Irak'a desteğini keseceğini açık bir dille beyan eden Trump, ABD'nin desteği ve varlığı olmaksızın Irak'ın başarıya ulaşma, kalkınma ve özgürlüklerini koruma şansının kalmayacağı uyarısında bulundu.

Iraklılara ülkelerini ileriye taşımak adına "akılcı bir karar" vermeleri çağrısında bulunan Trump, mesajını "Irak'ı Yeniden Büyük Yapın" sloganıyla noktaladı.

ABD Başkanı'nın bu çıkışı, Bağdat'taki yeni hükümet kurma sürecine yönelik doğrudan bir baskı unsuru olarak değerlendiriliyor.