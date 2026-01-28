Yılın ilk MGK'sı bugün Suriye gündemiyle toplanacak

15 saat önce

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu, yılın ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün yapacak. Toplantının öncelikli gündem başlığı Suriye olacak.

Basındaki detaylara göre yeni yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Erdoğan’ın başkanlığında 28 Ocak 2026 Çarşamba günü Beştepe'de yapılacak.

Ankara'nın yakından takip ettiği sahadaki gelişmelerin tüm yönleriyle değerlendirilip, Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki ateşkes anlaşmasının yansımalarının ele alınması bekleniyor.

Suriye'de yaşananlar üzerinden barış süreci ve terörsüz bölge hedefi doğrultusunda atılacak adımların istişare edilip, Gazze’deki durumun detaylıca masaya yatırılması öngörülüyor.

Bilgilere göre ABD öncülüğündeki Gazze Barış Kuruluna Türkiye de kurucu üye olarak katıldı. Bu kapsamda Gazze'nin yeniden inşası ve ihyası noktasında Ankara'nın üstleneceği roller görüşülecek. Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasında yanlarında durduğu vurgulanacak. MGK toplantısında Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için süren diplomatik girişimler de konuşulacak. PKK, terör örgütü DAİŞ ve FETÖ'ye yönelik devam eden terörle mücadele operasyonları da masada olacak.