Kürdistan Bölgesi'nden Bağdat'a: Petrol ihracatı milis saldırıları nedeniyle durdu

Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı, petrol ihracatının yeniden başlaması meselesine ilişkin Irak Petrol Bakanlığının açıklamalarına yanıt vererek, üretiminin durmasının nedeninin "Bağdat tarafından maaş ödenen ve silahlandırılan milislerin saldırıları" olduğunu belirtti.

Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bugün (15 Mart 2026 Pazar) Kürdistan Bölgesi ve Irak kamuoyuna hitaben yayımladığı bir açıklamayla Irak Petrol Bakanlığının bildirisindeki iddialara yanıt verdi.

Açıklamanın ilk maddesinde, "Federal Petrol Bakanlığının açıklamasında öne sürülen hususlar sorunun tüm boyutlarını yansıtmamakta ve konuyu çarpıtmaktadır. Bu durum, kamuoyunu yanıltmak amacıyla Kürdistan Bölgesi'ni suçlamaya yönelik açık bir girişimdir." denildi.

Kürdistan Bölgesi'ne yönelik yaptırımlara değinilen açıklamada, "Mevcut Irak hükümeti, ocak ayından bu yana ASYCUDA sisteminin kurulması bahanesiyle Kürdistan Bölgesi'ne boğucu bir ambargo uygulamakta ve bu yolla Kürdistanlı tüccarların dolara erişimini engellemektedir. O tarihten bu yana ticari hareketlilik durmuştur. Krizin başından beri talep etmemize rağmen, Bağdat yönetimi sistemin entegrasyonu için Kürdistan Bölgesi'ne gerekli süreyi tanımaya yanaşmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Silahlı grupların Kürdistan Bölgesi'nin ekonomik altyapısına yönelik saldırılarına da dikkat çekilen açıklamada, "Milisler ve yasa dışı silahlı gruplar; Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm petrol, gaz ve enerji sahaları ile rafinerileri hedef almıştır. Bu terör saldırılarının bir sonucu olarak üretim süreci tamamen durmuş ve Kürdistan'da ihraç edilebilecek herhangi bir petrol ürünü kalmamıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Irak Hükümetinin tepkisizliğini sert bir dille eleştiren Doğal Kaynaklar Bakanlığı, "Bağdat, söz konusu terör saldırılarına karşı durmaya ve bunları engellemeye niyetli değildir. Şu ana kadar bu saldırıları durduracak hiçbir etkili adım görülmüyor. Kürdistan halkının hak ettiği maaşlar sürekli geciktirilirken ve eksik gönderilirken, bu saldırganların büyük bir kısmının Bağdat'tan maaş alması, silahlandırılması ve finanse edilmesi hayret vericidir." ifadelerine yer verdi.

Kürdistan Bölgesi'nin krizlerin çözümüne yönelik değişmez tutumuna vurgu yapılan açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

"Kürdistan Bölgesi, hem Irak'ı hem de Bölge'yi bu krizden çıkarmak için her türlü hazırlığı ve iradeyi ortaya koymuştur. Tüm bu sorunların çözümü için Bağdat'a defalarca yapıcı bir diyalog başlatma çağrısında bulunduk. Ancak taleplerimiz göz ardı edilmiş, bunun yerine Kürdistan Bölgesi'ne anayasaya ve yasalara aykırı bir ajanda dayatılmaya çalışılmıştır."

Doğal Kaynaklar Bakanlığı açıklamasını, "Uzman ekiplerin en kısa sürede anlaşmazlık yaşanan hususları görüşmek üzere bir araya gelmesine, tüm Irak'ın faydasına olacak ve Kürdistan'a yönelik haksızlıklara son verecek hızlı bir sonuca ulaşılmasına hazır olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz." sözleriyle tamamladı.