K24 muhabiri: Victoria Üssü ve Irak Terörle Mücadele Karargahı hedef alındı

1 saat önce

Victoria Askeri Üssü ile Irak Terörle Mücadele Karargahının hedef alındığı, 107 mm'lik Katyuşa roketlerinin kullanıldığı saldırılarda dört kişinin yaralandığı bildirildi.

K24 Bağdat muhabiri Şivan Cebbar, bugün (15 Mart 2026 Pazar) Bağdat'ta Victoria Askeri Üssü ve Irak Terörle Mücadele Karargahının 107 mm'lik Katyuşa roketleriyle hedef alındığını aktardı.

Bağdat'ta art arda şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu belirten K24 muhabiri, güvenlik güçlerinin Victoria Üssü'ne yönelik saldırılarda kullanılan ve içinde altı adet 107 mm'lik Katyuşa roketi bulunan aracı ele geçirmeyi başardığını kaydetti.

Bilgilere göre saldırılarda Bağdat Havalimanı yerleşkesinde bulunan ABD diplomatik destek merkezi de hedef alındı ve saldırılar, Katyuşa roketlerinin yanı sıra üç adet insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirildi.

Öte yandan K24 Kerkük muhabirinin aktardığı bilgilere göre Kerkük ve çevresinde de peş peşe saldırılar yaşandı.

Dakuk ilçesinde Haşdi Şabi'ye ait bir karargahın yanı sıra, Kerkük'teki Haşdi Şabi 16. Tugay Karargahı ile Ketaib İmam Ali grubuna bağlı 40. Tugay Karargahı bombalandı.