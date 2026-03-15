Beyaz Saray: İran operasyonlarının maliyeti 12 milyar dolara ulaştı

Beyaz Saray, ABD'nin İran'a yönelik yürüttüğü askeri operasyonların toplam maliyetinin şu ana kadar 12 milyar doları bulduğunu bildirdi.

Beyaz Saray Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, 15 Mart 2026 Pazar günü düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, askeri operasyonların finansal boyutuna dair güncel verileri paylaştı.

Hassett, "Şu ana kadar İran'a karşı yürüttüğümüz askeri hamlelerin maliyeti 12 milyar dolara ulaştı." dedi.

Beyaz Saray yetkilisi, Savaş Bakanlığı için gerekli bütçenin halihazırda mevcut olduğunu ancak asıl endişe kaynağının enerji sektörü olduğunu vurguladı.

Hassett, "Şu anki en büyük sorunumuz enerji fiyatlarıdır. Mevcut durumu çok yakından ve titizlikle takip ediyoruz." diye konuştu.

Küresel ekonomik istikrarsızlığa dikkat çeken Hassett, dünya ekonomisindeki bu durumun hızla çözüme kavuşturulması gerektiğini ve ABD’nin bu doğrultuda gerekli adımları atmaya kararlı olduğunu ifade etti.