Bağdat Havalimanına füze saldırısı: Yaralılar var

Irak’ın başkenti Bağdat’taki uluslararası havalimanı ve çevresinin gece saatlerinde beş füze ile saldırı düzenlendiği ve dört kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, 15 Mart 2026 Cumartesi günü saat 19:00 sularında Bağdat Uluslararası Havalimanı ve çevresine beş füze ile saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Saldırının bilançosuna ilişkin açıklama yapan Saad Maan, patlamalar neticesinde dört kişinin yaralandığını belirtti.

Edinilen bilgilere göre füzeler, Bağdat Uluslararası Havalimanı apronu, su arıtma istasyonu, Şehit Ala Hava Üssü yakınları ve Merkezi (Kerh) Cezaevi çevresine isabet etti.

Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı, saldırının ardından güvenlik güçlerince başlatılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda, füzelerin fırlatıldığı platformun Bağdat'ın batısındaki Rıdvaniye bölgesinde bir araç içerisinde terk edilmiş halde bulunduğunu açıkladı.

Bu güvenlik ihlaline karşı gösterilen sert tepki doğrultusunda, saldırının gerçekleştiği bölgeden sorumlu olan sektör komutanları ve istihbarat subaylarının görevden alınması talimatı verildi.

Olayla ilgili geniş kapsamlı yasal soruşturma başlatılırken, kritik bölgelerde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.