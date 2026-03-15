Arakçi'den kararlılık mesajı: İran kendini savunmayı sürdürecek

55 dakika önce

İran Dışişleri Bakanı Abbas Aakçi, ülkesinin herhangi bir ateşkes talebinde bulunmadığını ve ABD ile müzakere masasına dönmeyi kesinlikle düşünmediklerini açıkladı.

Abbas Arakçi, 15 Mart 2026 Pazar günü CBS kanalına verdiği demeçte, İran'ın ne kadar sürerse sürsün kendisini savunmaya hazır olduğunu, toprak bütünlüğünü ve halkını koruyacak güçte ve kararlılıkta olduklarını vurguladı.

Arakçi, diplomatik çözüm yollarına dair şu ifadeleri kullandı:

"Amerikalılarla geçmişteki diyalog tecrübelerimiz sonuçsuz ve faydasız kaldı. Bu nedenle ülkemiz şu aşamada müzakere masasına dönmenin hiçbir yararını görmemektedir."

Boğazdaki deniz trafiğinin durmasına da değinen Bakan Arakçi, "Hürmüz Boğazı'nı İran kapatmadı; aksine ABD ve İsrail'in saldırıları nedeniyle gemi trafiği durma noktasına geldi." dedi.

Arakçi’nin bu açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın 14 Mart Cumartesi günü yaptığı iddiaların hemen ardından geldi.

Trump, İran’ın diyalog talebinde bulunduğunu öne sürmüş; ancak ABD’nin henüz bir barış anlaşmasını görüşme kararı almadığını, mevcut şartların İran’a yönelik savaşı durdurmak için uygun olmadığını ifade etmişti.