ABD’li senatörler: "Başkan Barzani ve Kürt halkını yalnız bırakmamalıyız"

7 saat önce

ABD’nin önde gelen senatörleri Chris Coons ve Rick Scott, ABD yönetimini Suriye ve Irak'taki müttefiklerini korumaya ve her türlü şiddet eylemini engellemeye çağırırken, "Başkan Barzani ve Kürt halkını yalnız bırakmamalıyız." açıklamasında bulundular.

Chris Coons ve Rick Scott, Kurdistan24 Washington muhabiri Rahim Reşidi’ye verdikleri özel demeçte Kürtlere yönelik desteklerini yineledi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Senatör Chris Coons, Başkan Mesud Barzani ile ilişkilerin ve kendisine yönelik desteğin sürdürülmesinin önemine vurgu yaparak, "Bence Başkan Barzani ile ilişkileri ve desteği sürdürmek hayati önem taşıyor. O, uzun yıllardır ABD'nin güvenilir ve sadık bir ortağı olmuştur." dedi.

Kuzeydoğu Suriye’deki durumdan duyduğu endişeyi dile getiren ve konuyu diğer senatörlerle görüşeceğini belirten Coons, "Geri çekilmemeli ve Suriye silahlı güçlerinin ilerlemesine izin vermemeliyiz. Bunun yerine Suriye Demokratik Güçleri’ni desteklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Coons, Trump yönetimine "büyük bir baskı" altında olan Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) savunma çağrısında bulundu.

SDG’nin fedakarlıklarını öven senatör, "Amerikalılarla omuz omuza hizmet ettiler, ayaklandılar ve özgürlük için savaştılar. Bu kritik anda onları yalnız bırakmamak çok önemli." dedi.

Senatör Coons, ABD yönetimine net bir mesaj göndererek şunları ekledi:

"Umarım Başkan Trump ve bu yönetimin liderleri, bizim burada bildiğimiz şu gerçeği net bir şekilde görürler: Kuzeydoğu Suriye'de desteğimizi hak eden ve buna ihtiyaç duyan önemli bir Kürt müttefikimiz var."

Senatör Rick Scott ise Amerikan halkının Irak ve Suriye'deki Kürtlere olan desteğini yineleyerek, "Onlara daimi başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

Irak konusunda İran'ın nüfuzu altına girilmemesi uyarısında bulunan Senatör Scott, "Öncelikle, Irak hiçbir şekilde İran'ın etkisi altına girmemelidir. Irak halkının kendi yönetim şeklini seçmesine olanak tanıyan çabaları desteklemeye devam etmeliyiz." diye konuştu.

Her türlü şiddet ve cinayetin önlenmesi gerektiğini vurgulayan ve bunu "yapılacak en iyi iş" olarak niteleyen Scott, sözlerini şöyle tamamladı:

"ABD'nin bölgedeki bağlantıları aracılığıyla çalışmalı ve savaşı önlemek için her türlü çabayı göstermeliyiz. Ayrıca, özgürlük için savaşanları mümkün olan en üst düzeyde desteklemeliyiz."