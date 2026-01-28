Kobani kuşatma altında: Ekmek krizi büyüyor, un stokları tükenmek üzere

8 saat önce

Ağır bir kuşatma altında olan Kobani’de halkın yaşam koşulları her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Devam eden çatışmalar ve gerilim nedeniyle Rakka, Tabka, mülteci kampları ve cephe hatlarından kaçan çok sayıda sivilin Kobani merkezine sığınması, kentteki temel ihtiyaçlar üzerinde büyük bir baskı oluşturdu.

Yakıt ve elektrik sıkıntısının halihazırda yaşandığı kentte, şimdi de "ekmek krizi" vatandaşların yaşamını ciddi şekilde tehdit etmeye başladı. Kent merkezi ve çevresindeki toplam 30 fırından şu an sadece üçü (Şêran, Qeremezrê ve Ali fırınları) hizmet verebiliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kobani Fırınlar Müdürü İsmail Hacim, göç dalgasıyla birlikte kent nüfusunun iki katına çıktığını belirterek şunları söyledi:

"Savaştan önce günlük 15 ila 20 ton ekmek üretiyorduk. Şu an kapasiteyi 25-30 tona çıkarmamıza rağmen halkın ihtiyacını karşılamaya yetmiyor. Depolarımızda sadece üç günlük un kaldığı konusunda uyarıda bulunuyoruz; eğer acil yardım ulaşmazsa bu fırınlar da durmak zorunda kalacak."

Şiddetli bir çatışma ortamının ortasında kalan Kobani, Suriye Arap Ordusu ve Şam yönetimine bağlı silahlı gruplar tarafından kuşatılmış durumda. Kışın dondurucu soğuğunda gıda ve temel yaşam malzemelerinden yoksun kalan yerel halk ve sığınmacılar, hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Gıda güvenliğinin tehlikeye girdiği kent, büyük bir insani krizle karşı karşıya.