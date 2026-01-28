Süleymaniye'de Kezi Anıtı inşa edilecek

7 saat önce

Süleymaniye Valisi Dr. Haval Ebubekir, yakın gelecekte Kezi Anıtı'nın Süleymaniye'de inşa edileceğini duyurdu.

Vali Ebubekir, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü (bugün) yaptığı açıklamada, "Süleymaniye Valiliği olarak, sanatçı Dilşad Bahaaddin'in 'Kezi Anıtı, Zafer Anıtı, Ulusal Birlik ve Direniş Günü ve Kürdistan Zaferi' adlı büyük bir sanat projesi inşa etme önerisine ve girişimine tam desteğimizi beyan ediyoruz." dedi.

Söz konusu anıtın Süleymaniye'de inşa edileceğini belirten Dr. Haval Ebubeki, "Yakın gelecekte, Süleymaniye Belediye Başkanlığı ve Meclisi, Süleymaniye Kültür ve Sanat Genel Müdürlüğü ile istişare halinde ve bu alandaki destekçilerin ve seçilmiş yetkililerin katılımıyla, pratik adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.