4 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Valdimir Putin, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve Ahmed Şaraa'nın çabalarını desteklerdiğini söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün (28 Ocak 2026 Çarşamba) ikinci kez Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.

Ahmed Şaraa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Putin, "'Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve Şaraa'nın çabalarını destekliyoruz. Fırat'ın doğusunun Şam'a dönmesi önemli bir adımdır." dedi.

Şeraa ise, "Suriye birçok engeli aştı. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyor. Rusya'nın desteğinin devam etmesini umuyoruz." diye konuştu.

Bu, Ekim 2025'teki ilk görüşmelerinin ardından Şaraa ve Putin arasındaki ikinci görüşme oldu.